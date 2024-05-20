АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ІМУН льодяники, №6 - Запоріжжя (701626) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Економна аптека
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Всього: льодяники (4)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мiська сiмейна аптека
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Марганець, вул. Київська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Нє болєй
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Всього: льодяники (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Мед-сервіс
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Всього: льодяники (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), льодяники (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105