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АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС ЛЬОДЯНИКИ ДИТЯЧІ ПРИ КАШЛІ льодяники, №6 - Запоріжжя (701624) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -10,29 грн
87,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
108,00
Економія: -21,00 грн
87,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -12,29 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
95,50
Економія: -7,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -18,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
94,50
Економія: -6,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -5,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
96,50
Економія: -8,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -20,80 грн
87,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: льодяники (3)
110,99
Економія: -23,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -12,29 грн
87,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: льодяники (3)
106,05
Економія: -16,91 грн
89,14 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
114,00
Економія: -27,00 грн
87,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -5,29 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -10,80 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
92,50
Економія: -4,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
110,99
Економія: -23,29 грн
87,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
108,00
Економія: -21,00 грн
87,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -13,80 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (3)
92,50
Економія: -4,80 грн
87,70 грн