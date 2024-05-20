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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм Tabula Vita, №3 - Одеса (826378) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
149,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (13)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (10)
149,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (5)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (9)
148,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (18)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (6)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (2)
148,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (2)
148,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (12)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (8)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (2)
148,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (11)
146,80 грн