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Азитроміцин-Астрафарм капсули 500 мг тм Tabula Vita, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (826378) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (19)
156,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (16)
149,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (7)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (6)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (5)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (7)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (8)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (2)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (6)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (15)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (7)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (3)
146,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
146,80 грн