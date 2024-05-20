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АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК І ШКІРИ "DONAT" 0.5 л, №1 - Запоріжжя (727766) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (15)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (8)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (16)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (9)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (13)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (11)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (9)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (14)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (12)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (7)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (5)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (17)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (5)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (7)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (24)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (7)
84,25
Економія: -2,53 грн
81,72 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (10)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (6)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн