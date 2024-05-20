Агідол капсули 1000 мг блістер, №60 - Одеса (713090) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Лобановського, 196
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Йорданська, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом