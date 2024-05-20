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БИНТ ЕКО ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 2 м, №1 - Львів (715412) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
40,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 1
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 58/1
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Д
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Суховоля, 31-Г
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Свалява, вул. Головна, 70
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/4
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Медична, 3
Всього: упаковка (4)
40,00 грн