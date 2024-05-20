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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер, №28 - Запоріжжя (552573) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
590,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -82,80 грн
537,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
407,10
Економія: -15,70 грн
391,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
551,21
Економія: -16,21 грн
535,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
495,05
Економія: -29,73 грн
465,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Кобеляки, пл. Базарна, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
573,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
573,10 грн