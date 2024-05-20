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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Запоріжжя (552571) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
396,84
Економія: -15,30 грн
381,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
416,41
Економія: -12,25 грн
404,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
389,84
Економія: -23,41 грн
366,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
417,66
Економія: -13,50 грн
404,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
308,89
Економія: -14,93 грн
293,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
408,08
Економія: -19,25 грн
388,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
410,04
Економія: -19,45 грн
390,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
415,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (3)
384,59
Економія: -24,55 грн
360,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
416,97
Економія: -12,81 грн
404,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
480,16
Економія: -59,19 грн
420,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
397,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -112,22 грн
408,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
421,65
Економія: -21,83 грн
399,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: блістер (2)
427,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), блістер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
471,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
424,24
Економія: -15,43 грн
408,81 грн