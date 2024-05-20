Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИІнші антипсихотичні засобиАрипіпразолАбізол ІзітабЦіни в аптеках

Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Одеса (552571) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
426,91
Економія: -22,75 грн
404,16 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
308,33
Економія: -14,37 грн
293,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
425,50
Економія: -21,34 грн
404,16 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
402,75
Економія: -21,21 грн
381,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
382,59
Економія: -16,16 грн
366,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
423,60
Економія: -19,44 грн
404,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
413,68
Економія: -24,85 грн
388,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
423,69
Економія: -23,87 грн
399,82 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -74,20 грн
400,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
475,97
Економія: -55,00 грн
420,97 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -112,22 грн
408,38 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
479,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
375,24
Економія: -14,81 грн
360,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: блістер (2)
427,16 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
424,24
Економія: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), блістер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
471,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: блістер (3)
463,96 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
423,79
Економія: -15,41 грн
408,38 грн