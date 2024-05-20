Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Одеса (552571) Лікарський препарат - ціни
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Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
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Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
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Подорожник
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Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
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Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), блістер (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: блістер (3)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 60