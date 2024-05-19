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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Львів (552571) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (1)
411,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
461,30
Економія: -65,30 грн
396,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
436,99
Економія: -36,20 грн
400,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (1)
378,48
Економія: -17,99 грн
360,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Всього: упаковка (1)
354,30
Економія: -3,27 грн
351,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
418,84 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
418,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
416,87
Економія: -2,25 грн
414,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
Всього: упаковка (1)
476,99
Економія: -76,20 грн
400,79 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
411,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
477,99
Економія: -77,20 грн
400,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Всього: упаковка (2)
430,99
Економія: -30,20 грн
400,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
414,24
Економія: -5,09 грн
409,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (1)
430,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
441,76
Економія: -44,89 грн
396,87 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Косів, вул. Небесної Сотні, 50/1
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -46,20 грн
400,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Косів, вул. Лесі Українки, 12
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
414,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
Всього: упаковка (4)
500,99
Економія: -100,20 грн
400,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (2)
423,79
Економія: -15,41 грн
408,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
423,69
Економія: -23,87 грн
399,82 грн