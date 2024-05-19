Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Львів (552571) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Мiська сiмейна аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
D.s.
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Тернопіль, вул. Руська, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Тернопіль, вул. Київська, 9-В
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:15
Косів, вул. Небесної Сотні, 50/1
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Косів, вул. Лесі Українки, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А