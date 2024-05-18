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Абізол Ізітаб таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер, №28 - Харків (552571) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
415,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
416,88
Економія: -26,29 грн
390,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (3)
381,46
Економія: -21,42 грн
360,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
405,43
Економія: -16,60 грн
388,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
421,05
Економія: -16,89 грн
404,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
378,67
Економія: -12,24 грн
366,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
407,10
Економія: -25,56 грн
381,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
424,29
Економія: -20,13 грн
404,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
304,25
Економія: -10,29 грн
293,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
478,79
Економія: -57,82 грн
420,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
474,99
Економія: -74,20 грн
400,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -112,22 грн
408,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
479,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), блістер (2)
463,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
471,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: блістер (2)
427,16 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
424,24
Економія: -15,43 грн
408,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
371,78
Економія: -11,35 грн
360,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
444,47
Економія: -26,62 грн
417,85 грн