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АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (689955) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
86,29
Економія: -8,55 грн
77,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
93,15
Економія: -14,76 грн
78,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
88,67
Економія: -10,89 грн
77,78 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -10,00 грн
79,00 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (2)
90,12
Економія: -11,26 грн
78,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -14,32 грн
76,18 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
95,39
Економія: -16,52 грн
78,87 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
95,38
Економія: -16,52 грн
78,86 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
95,39
Економія: -16,52 грн
78,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -12,81 грн
76,18 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
95,38
Економія: -16,52 грн
78,86 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
95,86
Економія: -16,61 грн
79,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
90,14
Економія: -11,27 грн
78,87 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
95,39
Економія: -16,52 грн
78,87 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (4)
83,50
Економія: -2,50 грн
81,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (4)
83,50
Економія: -2,50 грн
81,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (5)
83,00
Економія: -2,49 грн
80,51 грн