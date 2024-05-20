АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Запоріжжя (47202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 233
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20