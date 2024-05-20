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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Запоріжжя (47202) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
635,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
758,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
656,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
673,81 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
755,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
576,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (2)
782,22 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
664,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
710,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
654,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
642,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
576,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 233
Всього: упаковка (1)
743,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
635,25 грн