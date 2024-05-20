АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Одеса (47202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32