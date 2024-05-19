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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Львів (47202) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
677,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
656,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
877,76 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
877,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
665,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
673,26 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
877,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
670,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
634,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
647,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
698,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
641,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (2)
670,46 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 255-А
Всього: упаковка (1)
634,77 грн