АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Львів (47202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 255-А