Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1Ціни в аптеках

АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 з 1-м буторфанолом, №1 - Харків (47202) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
710,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
635,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
641,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
698,77 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
635,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
654,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
678,51 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
678,51 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
714,20 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
646,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
678,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
707,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (2)
616,28 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
623,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
616,28 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
770,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
689,36 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
623,38 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
680,19 грн