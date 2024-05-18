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POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (641925) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
545,99
Економія: -86,26 грн
459,73 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
432,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -85,00 грн
535,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -85,00 грн
535,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
620,00
Економія: -85,00 грн
535,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
486,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
486,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
486,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
486,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
568,00
Економія: -114,00 грн
454,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
486,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
486,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
486,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
486,80 грн