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Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Одеса (600637) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
Всього: упаковка (3)
69,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (1)
56,03
Економія: -22,03 грн
34,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
47,40
Економія: -13,40 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
44,74
Економія: -10,74 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (1)
47,40
Економія: -13,40 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
52,70
Економія: -18,70 грн
34,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (3)
69,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом