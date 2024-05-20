Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Одеса (600637) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом