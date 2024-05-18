Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д Всього: упаковка (1) 69,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2 Всього: упаковка (1) 54,00 Економія: -20,00 грн 34,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 165-А Всього: упаковка (1) 56,03 Економія: -22,03 грн 34,00 грн Забронювати

Економія Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Романів, вул. Базарна, 23/41-А Всього: упаковка (9) 44,74 Економія: -10,74 грн 34,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Тарасівці, вул. Центральна, 139-А Всього: упаковка (3) 69,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Руська, 40 Всього: упаковка (2) 44,74 Економія: -10,74 грн 34,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1 Всього: упаковка (1) 54,00 Економія: -20,00 грн 34,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Львів, вул. Княгині Ольги, 65 Всього: упаковка (1) 60,60 Економія: -26,60 грн 34,00 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється за 13 хв Графік роботи Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2 Всього: упаковка (3) 69,00 грн Забронювати