Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (600637) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Економія
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Романів, вул. Базарна, 23/41-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом