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Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (600637) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -20,00 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (1)
56,03
Економія: -22,03 грн
34,00 грн
Економія
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Романів, вул. Базарна, 23/41-А
Всього: упаковка (9)
44,74
Економія: -10,74 грн
34,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
Всього: упаковка (3)
69,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
44,74
Економія: -10,74 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (1)
54,00
Економія: -20,00 грн
34,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
60,60
Економія: -26,60 грн
34,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (3)
69,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом