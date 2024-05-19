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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" "Фруктові зірки" 4.8 г вишня - Київ (103717) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Всього: упаковка (4)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Басівкутська, 111-В
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рафалівка, вул. Петропавлівська, 33
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Вараш, м-н Вараш, 43
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Відродження, 1-Б
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Підгайці, вул. Хрещата, 2-А
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Конякіна, 11-А
Всього: упаковка (1)
107,16 грн