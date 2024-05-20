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Косметичні засобиДитяча косметикаHONEYWOOD ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ З РОМАШКОЮ І МОЛОЧНИМИ ПРОТЕЇНАМИЦіни в аптеках

HONEYWOOD ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ З РОМАШКОЮ І МОЛОЧНИМИ ПРОТЕЇНАМИ 250 мл - Запоріжжя (683065) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -5,12 грн
46,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
57,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
53,61
Економія: -6,88 грн
46,73 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
54,13
Економія: -4,06 грн
50,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
50,50
Економія: -3,03 грн
47,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
58,11 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (1)
71,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом