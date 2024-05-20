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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА INTENSIVE 250 мл - Одеса (397704) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
382,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (2)
347,74
Економія: -3,04 грн
344,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
382,40
Економія: -0,23 грн
382,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (1)
322,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (2)
319,88
Економія: -0,39 грн
319,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (1)
349,49
Економія: -1,34 грн
348,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
381,14
Економія: -3,50 грн
377,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
322,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всього: упаковка (1)
436,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
383,90
Економія: -4,52 грн
379,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
379,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
284,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (2)
349,26
Економія: -2,26 грн
347,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
349,03
Економія: -0,09 грн
348,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 31
Всього: упаковка (2)
348,85
Економія: -5,12 грн
343,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (1)
382,99
Економія: -2,45 грн
380,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
380,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 255-Б
Всього: упаковка (1)
381,41
Економія: -0,94 грн
380,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
384,40
Економія: -5,55 грн
378,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: упаковка (1)
347,70
Економія: -2,35 грн
345,35 грн