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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА INTENSIVE 250 мл - Львів (397704) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
380,19
Економія: -0,67 грн
379,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
318,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
312,17
Економія: -0,48 грн
311,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
348,54
Економія: -3,61 грн
344,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
440,50
Економія: -4,64 грн
435,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
384,12
Економія: -1,23 грн
382,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
381,88
Економія: -0,52 грн
381,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
438,92
Економія: -4,21 грн
434,71 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (1)
383,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
384,03
Економія: -3,42 грн
380,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
379,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
383,10
Економія: -5,54 грн
377,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
381,42
Економія: -1,09 грн
380,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
378,39
Економія: -0,31 грн
378,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
379,25 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (2)
349,18
Економія: -2,70 грн
346,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (2)
349,17
Економія: -3,07 грн
346,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (2)
346,35
Економія: -0,86 грн
345,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
347,78 грн