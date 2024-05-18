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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА INTENSIVE 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (397704) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
381,70
Економія: -4,91 грн
376,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
380,37
Економія: -0,18 грн
380,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (3)
309,58
Економія: -1,99 грн
307,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
383,00
Економія: -2,99 грн
380,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
348,92
Економія: -1,43 грн
347,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
313,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
380,76
Економія: -1,98 грн
378,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
384,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (2)
347,78
Економія: -4,11 грн
343,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
378,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
416,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
343,85
Економія: -1,15 грн
342,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
381,78
Економія: -1,40 грн
380,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
380,89 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
382,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
383,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
380,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Брацлав, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
346,76
Економія: -2,15 грн
344,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
285,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Калинівка, вул. Незалежності, 44-А
Всього: упаковка (1)
378,60 грн