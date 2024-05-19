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Бинт марлевий медичний тм Angelmed стерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (854805) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (11)
17,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
17,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (32)
17,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (14)
17,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (36)
17,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (26)
17,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (14)
17,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (14)
17,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (31)
17,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (5)
17,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (94)
17,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (20)
17,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (56)
17,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (8)
17,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (17)
17,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (28)
17,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (9)
17,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (18)
17,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (38)
17,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (26)
17,83 грн