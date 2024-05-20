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Бинт марлевий медичний тм Angelmed стерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (854804) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (10)
10,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (7)
10,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (14)
10,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (13)
10,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (7)
10,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (8)
10,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (9)
10,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (6)
10,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (10)
10,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (19)
10,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (22)
10,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (15)
10,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (13)
10,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (13)
10,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (8)
10,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (19)
10,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (5)
10,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
10,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (13)
10,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (11)
10,53 грн