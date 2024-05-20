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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (65536) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (15)
22,23
Економія: -3,87 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (28)
22,80
Економія: -4,44 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 88-А
Всього: упаковка (29)
21,40
Економія: -3,04 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
Всього: упаковка (1)
23,10
Економія: -4,74 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Никитюка Миколи, 1-А
Всього: упаковка (18)
22,23
Економія: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-В
Всього: упаковка (32)
23,10
Економія: -4,74 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78
Всього: упаковка (17)
22,20
Економія: -3,84 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
Всього: упаковка (15)
20,30
Економія: -1,94 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
Всього: упаковка (15)
23,70
Економія: -5,34 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (36)
21,30
Економія: -2,94 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (13)
22,20
Економія: -3,84 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Всього: упаковка (30)
22,23
Економія: -3,87 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 27
Всього: упаковка (10)
22,23
Економія: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (25)
22,23
Економія: -3,87 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (21)
21,40
Економія: -3,04 грн
18,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (110)
21,40
Економія: -3,04 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (9)
21,40
Економія: -3,04 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (20)
20,30
Економія: -1,94 грн
18,36 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (18)
22,20
Економія: -3,84 грн
18,36 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом