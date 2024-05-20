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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (65535) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
4,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (5)
7,16
Економія: -0,75 грн
6,41 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
10,30
Економія: -1,22 грн
9,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (9)
9,87
Економія: -1,15 грн
8,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (9)
10,12
Економія: -1,61 грн
8,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (6)
10,22
Економія: -1,06 грн
9,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (14)
10,18
Економія: -0,94 грн
9,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (67)
9,02
Економія: -0,56 грн
8,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
10,34
Економія: -1,01 грн
9,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
5,68
Економія: -0,45 грн
5,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (12)
7,04
Економія: -0,92 грн
6,12 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом