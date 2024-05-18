Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБинт марлевий медичний стерильнийЦіни в аптеках

Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (65535) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (14)
10,37
Економія: -1,13 грн
9,24 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (67)
8,77
Економія: -0,31 грн
8,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
10,11
Економія: -0,78 грн
9,33 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (9)
10,11
Економія: -1,60 грн
8,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (9)
10,14
Економія: -1,42 грн
8,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (6)
10,44
Економія: -1,28 грн
9,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (12)
7,04
Економія: -0,92 грн
6,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
10,48
Економія: -1,40 грн
9,08 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (5)
6,92
Економія: -0,51 грн
6,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
4,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Сторожинець, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
5,78
Економія: -0,55 грн
5,23 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом