Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Харків (556763) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
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Конотоп, пл. Миру, 2
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Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
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Конотоп, просп. Миру, 68
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Конотоп, вул. Вирівська, 27
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Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
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Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
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Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
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Сміла, вул. Соборна, 89-А/2