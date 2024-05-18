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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (556763) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (26)
18,00
Економія: -5,00 грн
13,00 грн
D.s.
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Зачинено
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (16)
13,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (1)
13,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (39)
12,32 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (14)
13,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (11)
13,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (136)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (7)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (28)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (121)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (44)
12,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (46)
14,00 грн
D.s.
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Зачинено
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (15)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (29)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (2)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (27)
13,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
14,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (8)
14,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (10)
14,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (20)
14,00 грн