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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Одеса (42631) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (4)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
18,45
Економія: -0,55 грн
17,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (8)
17,90
Економія: -0,54 грн
17,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (2)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
17,90
Економія: -0,54 грн
17,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (9)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (6)
17,80
Економія: -0,53 грн
17,27 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (42)
14,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Першотравневе, вул. Вишнева, 2-А
Всього: упаковка (11)
29,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (54)
27,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (3)
16,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Яворів, вул. Львівська, 27
Всього: упаковка (18)
16,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом