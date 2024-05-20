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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (42628) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (31)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (19)
9,20
Економія: -0,28 грн
8,92 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (17)
10,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
9,65
Економія: -0,29 грн
9,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (51)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Куликів, вул. Жовківська, 1
Всього: упаковка (9)
10,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 2/4
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Всього: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Львівська, 27
Всього: упаковка (17)
10,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Банилів, вул. Гостинець, 114-А
Всього: упаковка (8)
10,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (19)
10,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (15)
10,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (3)
6,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом