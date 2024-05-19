Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (42628) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Аптека 3і
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (51)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Будь здоровий
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Альго-фарм
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека 3і
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Аптека 3і
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Банилів, вул. Гостинець, 114-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 2/4
Сідус
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Куликів, вул. Жовківська, 1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 19
Аптека 3і
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Львівська, 27
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом