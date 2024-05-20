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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львів (342649) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
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Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (6)
21,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Самари, вул. Соборна, 49
Всього: упаковка (20)
21,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (2)
15,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (9)
17,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Всього: упаковка (42)
20,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (50)
15,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 1
Всього: упаковка (100)
14,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом