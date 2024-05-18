Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (342649) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (42)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
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Всього: упаковка (100)
Зачинено
Зміїв, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 1
Магнолія
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Всього: упаковка (50)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Магнолія
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Самари, вул. Соборна, 49
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом