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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (306334) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (6)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
16,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (48)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (79)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (27)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (18)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (25)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (30)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (62)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (43)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (37)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (64)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (38)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (43)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (26)
27,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
16,20 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (1)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (17)
31,00
Економія: -4,00 грн
27,00 грн