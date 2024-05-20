БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одеса (306334) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (48)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (79)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (62)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (37)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (64)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (26)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18