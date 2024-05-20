БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (306333) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека акс соціальна
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Одеса, вул. Степова, 52/1
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Всього: упаковка (30)
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Одеса, пров. Семафорний, 4
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Всього: упаковка (52)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Аптека enter
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Всього: упаковка (14)
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Одеса, вул. Армійська, 8-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (44)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18