Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE"Ціни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (306333) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (31)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
9,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (59)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (82)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (91)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (28)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (9)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (71)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (10)
7,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (30)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (52)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (14)
9,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (14)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (8)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (40)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (6)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (44)
16,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
11,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (35)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн