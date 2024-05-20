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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львів (306333) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (9)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (37)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (32)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (29)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (21)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (120)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (15)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (65)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (28)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (49)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (74)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (12)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (30)
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (50)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (38)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (26)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (30)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (55)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (35)
16,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (39)
19,00
Економія: -3,00 грн
16,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом