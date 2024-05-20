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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Одеса (226714) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
19,58
Економія: -2,47 грн
17,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (2)
17,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суворове, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (24)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (18)
14,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Братське, вул. Вороніна, 39
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (10)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (17)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Покровська, 77-А
Всього: упаковка (21)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: упаковка (10)
16,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (22)
39,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (18)
19,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (21)
16,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, пл. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (5)
26,60
Економія: -6,17 грн
20,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (10)
17,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (10)
38,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (6)
38,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
39,08 грн