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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Львів (226714) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
19,49
Економія: -2,46 грн
17,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (12)
38,79 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (21)
14,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (2)
39,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Всього: упаковка (20)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 8
Всього: упаковка (19)
17,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 60
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (23)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 10-А
Всього: упаковка (14)
14,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (5)
39,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
38,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (10)
14,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
39,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Сурина Гора, 20
Всього: упаковка (10)
14,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (14)
39,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 25-А
Всього: упаковка (15)
38,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Магдебурська, 27
Всього: упаковка (17)
20,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
22,05
Економія: -0,66 грн
21,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
38,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 48-А
Всього: упаковка (16)
17,14 грн