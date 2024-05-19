Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (226714) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
В інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Оржиця, вул. Центральна, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, пл. Соборна, 27-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (21)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29