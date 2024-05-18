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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (226714) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (2)
17,32
Економія: -0,79 грн
16,53 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (15)
20,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (6)
18,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (2)
15,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (18)
19,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
18,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (21)
16,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, пл. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (5)
26,60
Економія: -6,17 грн
20,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (25)
20,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (25)
39,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (5)
17,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (6)
39,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
25,44
Економія: -3,21 грн
22,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (22)
39,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: упаковка (10)
16,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
17,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Оржиця, вул. Центральна, 29
Всього: упаковка (20)
20,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Гадяцького договору, 23
Всього: упаковка (25)
20,01 грн