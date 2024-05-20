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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (226713) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
11,44
Економія: -1,44 грн
10,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
22,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
22,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (4)
9,97 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (7)
12,90
Економія: -0,39 грн
12,51 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
22,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: упаковка (2)
9,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
22,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (3)
22,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (6)
10,29 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
22,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
13,30
Економія: -0,40 грн
12,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 6-Г
Всього: упаковка (1)
9,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (5)
11,20
Економія: -0,45 грн
10,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
22,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (21)
9,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
22,40 грн