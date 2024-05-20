Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Одеса (226713) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 6-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б