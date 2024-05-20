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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Львів (226713) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
12,11
Економія: -1,53 грн
10,58 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (2)
22,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (3)
10,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Всього: упаковка (3)
14,10
Економія: -2,36 грн
11,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (25)
10,33
Економія: -0,99 грн
9,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (17)
9,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
13,30
Економія: -0,40 грн
12,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
22,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 49
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
13,55
Економія: -0,41 грн
13,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (9)
22,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41
Всього: упаковка (1)
9,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (1)
22,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (5)
9,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (21)
9,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 65
Всього: упаковка (5)
9,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (2)
9,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 48/2
Всього: упаковка (1)
11,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Всього: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
22,27 грн