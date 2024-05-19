Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (226713) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Безлюдівка, вул. Зміївська, 68-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 32
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139