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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Харків (226713) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
22,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
22,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
22,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
22,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
22,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
22,39 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
14,64
Економія: -1,85 грн
12,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (3)
11,59
Економія: -0,54 грн
11,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
22,54 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Безлюдівка, вул. Зміївська, 68-А
Всього: упаковка (1)
22,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (3)
10,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
21,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (12)
22,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 32
Всього: упаковка (2)
10,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
15,14
Економія: -3,40 грн
11,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Всього: упаковка (2)
13,70
Економія: -1,96 грн
11,74 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
11,15
Економія: -0,55 грн
10,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
Всього: упаковка (16)
10,70
Економія: -0,89 грн
9,81 грн