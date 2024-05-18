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Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (226713) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (45)
11,91
Економія: -0,76 грн
11,15 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (4)
11,35
Економія: -1,43 грн
9,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
14,30
Економія: -2,56 грн
11,74 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
11,15
Економія: -0,55 грн
10,60 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
15,14
Економія: -3,40 грн
11,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. 40 Років Перемоги, 6-В
Всього: упаковка (2)
15,80
Економія: -4,06 грн
11,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (5)
11,23
Економія: -0,48 грн
10,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
22,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Всього: упаковка (2)
13,70
Економія: -1,96 грн
11,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (6)
10,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 6-Г
Всього: упаковка (2)
9,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (12)
22,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
21,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (3)
10,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Безлюдівка, вул. Зміївська, 68-А
Всього: упаковка (1)
22,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
22,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
22,44 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
14,64
Економія: -1,85 грн
12,79 грн