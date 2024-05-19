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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см, №1 - Харків (167785) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (2)
11,86
Економія: -0,90 грн
10,96 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (3)
12,31 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (2)
12,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (4)
12,31 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (4)
14,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
13,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (8)
12,31 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (3)
13,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (19)
13,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (3)
12,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (2)
12,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (2)
12,31 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
Всього: упаковка (1)
13,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
14,10 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
13,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Мазепи, 21-А
Всього: упаковка (21)
13,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (40)
12,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Гошовського Володимира, 2
Всього: упаковка (1)
15,41
Економія: -4,55 грн
10,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (1)
20,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом