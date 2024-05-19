Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (167784) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (138)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом